Erinevalt riknenud toidust ei pruugi ravimi välimus ega lõhn anda märku, kas see on veel kasutuskõlblik. Ainus kindel viis on kontrollida pakendile märgitud aegumiskuupäeva, rõhutab ravimiamet.

«Aegumiskuupäev näitab, kui kaua tootja garanteerib ravimi toime ja ohutuse. Kui see on möödas, ei saa enam kindel olla, kas ravim on tõhus või ohutu,» selgitas ravimiameti järelevalve osakonna spetsialist Marit Isakannu.«Kõlblikkusaja ületanud ravimite tarvitamine on riskantne – toimeained või abiained võivad laguneda kahjulikeks ühenditeks ning suureneb kõrvaltoimete tekkimise oht, sealhulgas selliste, mida ravimi infolehes ei ole märgitud.»