Nii palju on Eestis suitsetajaid – kuidas sõltuvus seljatada?

«Pool igapäevastest suitsetajatest soovib tegelikult suitsetamisest loobuda,» tõdes NNA Suitsuvaba Eesti juhatuse liige ja kogemusnõustaja Ingmar Kurg. «Paljud neist on mitmel korral proovinud suitsetamist maha jätta, kuid erinevatel põhjustel on see pooleli jäänud. Sellest hoolimata tasub suitsetamisest loobumine ette võtta, sest sellega säästad nii enda kui ka oma lähedaste tervist.»

Kure sõnul ei julge suitsetajad sageli nõu küsida, mistõttu jääb suitsetamisest loobumine ette võtmata. «Seda valehäbi ei ole põhjust tunda. Mina julgustan kõiki suitsetajaid küsima nõu endistelt suitsetajatelt ja ka tervishoiutöötajatelt,» rõhutas Kurg. Tema sõnul on Eestis palju endisi suitsetajaid, kes on hea meelega valmis jagama oma kogemust – seejuures avameelselt rääkima, milliseid raskusi nad sel teekonnal ületama pidid ja kuidas see neil õnnestus. «Kõige paremat abi saab alati inimeselt kes on sama tee juba läbinud. Nõu tasub küsida ka tervishoiutöötajatelt, nad ei hammusta, võib-olla ainult veidi kurjustavad, aga jagavad kasulikke soovitusi,» lisas Kurg.