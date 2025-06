Trend Tervishoiutöötajaid on rohkem, ent töökoormus killustub

Tervise Arengu Instituudi (TAI) andmetest selgub, et Eesti meditsiinisüsteemi tulevikku kujundavad tööjõupuudus, vananev tööjõud ning erasektori kasvav roll.

Tervishoiutöötajaid on rohkem, kuid töö killustub

2024. aasta novembri seisuga töötas Eestis 27 806 tervishoiutöötajat ja -spetsialisti, mis on 3 protsenti rohkem kui aasta varem. Viimase kümne aastaga on kasv olnud stabiilne – keskmiselt 2 protsenti aastas. Arste oli mullu 4911, õdesid 9374, vastavalt 3 protsenti rohkem kui 2023. aastal.

Ent murekohaks on täiskoormusega töötavate arstide ja õdede arvu vähenemine. Vaid 46 protsenti arstidest ja 59 protsenti õdedest töötasid täiskoormusel. Üha enam spetsialiste jagab end mitme tööandja või töökoha vahel.

«Väiksema koormusega töötamise kasvu põhjuseks on sageli töö mitmel ametikohal ja eri asutustes – see on tingitud tööjõupuudusest,» selgitas TAI vanemanalüütik Tiiu-Liisa Rummo.