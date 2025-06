Suve saabudes liigub elu rohkem õue ja Eestimaa puhkekodudesse, ka välismaale. Kuid koos puhkuse ja päikesega tulevad sageli ka tervisemured – päikesepõletus, allergiad, väiksemad traumad, ootamatu palavik. Sellistel hetkedel on suur abi perearsti nõuandeliinist 1220, kuhu saab pöörduda ööpäevaringselt.

«Suvel on tüüpilised probleemid seotud kuumusega, aktiivsete tegevustega ja väiksemate traumadega. Mõistlik planeerimine ja kiire reageerimine aitavad neid leevendada või ennetada,» selgitab dr Karita Košeleva. Tema sõnul tasub tervisemure korral alati nõu pidada – ja just selleks on 1220 olemas.