Lastearst Reet Raukas: rinnapiim võib päästa mitmest tõsisest haigusest

Rinnapiimaga toitmine ei ole üksnes lapse toitmise viis, vaid oluline ka ema ja lapse vahelise suhte loomiseks. Samuti sõltub sellest paljuski lapse edasine areng. Vähemalt kuus esimest kuud ei peaks laps saama muud kui rinnapiima – see on Reet Raukase sõnul ka emale endale väga ökonoomne viis last kasvatada, sest tuleb vaid ise korralikult toituda ja elu ise vaaritab valmis toidu imikule.

Rinnapiimaga toitmisest rääkides peamegi mõtlema sellele, et see ei ole ainult toitmine, vaid midagi palju suuremat. See loob hea psühholoogilise kontakti ema ja lapse vahel. Laps ja ema moodustavad ühtse terviku ja rinnaga toitmine aitab seda tervikut toetada. Koos sellega aitab see toetada ka lapse arengut.