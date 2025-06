Tartu Ülikooli residentuur ootab 204 uut spetsialisti

Tartu Ülikool ootab uusi residende 54 erialale

Kõige suurem vajadus on perearstide järele

Kõige enam – 40 uut residentuuri kohta – on tänavu avatud peremeditsiini erialale. Samuti on suurem vastuvõtt radioloogiasse (14 kohta), anestesioloogia ja intensiivravi (12), erakorralise meditsiini (12), psühhiaatria (11) ning sünnitusabi ja günekoloogia (8) erialadele.

«Residentuur on ainulaadne viis arstiks sirgumiseks»

Residentuuri prodekaani Helen Reimi sõnul on tegemist erilise õppevormiga, kus spetsialiseerumine toimub praktilise töö kaudu kogenud juhendajate toel erinevates Eesti haiglates. Kandideerima on oodatud kõik, kes on saanud arsti- või hambaarstidiplomi ning on registreeritud Terviseametis.