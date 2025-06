Toiduvalik on võti biokeemilise lüliti juurde: kehakaalu saab alla ka imesüstide abita

Mitte siiski nii tugev kui ravimid

Kuigi teatud toidud ja toitumisstrateegiad võivad GLP-1 taset loomulikul teel tõsta, on selle tõusu ulatus palju väiksem kui ravimitega saavutatav. Üks uuring Vahemere dieedi GLP-1 taset tõstvast mõjust näitas, et GLP-1 maksimaalne tase oli ligikaudu 59 pikogrammi milliliitri vereseerumi kohta. Ozempicu tootemonograafias on märgitud, et madalaim annus annab GLP-1 tasemeks 65 nanogrammi milliliitri kohta (üks nanogramm = 1000 pikogrammi). Seega tõstavad ravimid GLP-1 taset rohkem kui tuhat korda kõrgemale kui dieet. Sellegipoolest, kui võrrelda pikaajalist riski selliste haiguste nagu südameatakkide tekkeks, vähendab Vahemere dieet südamehaiguste riski 30 protsenti , edestades GLP-1 ravimeid, mis vähendavad riski 20 protsenti . Kuigi kaalulangus on ravimitega alati kiirem, on üldise tervise seisukohast toitumisharjumused ravimitest paremad.

Artikkel «Ozempic: What and how you eat can increase levels of GLP-1 without drugs» on ilmunud veebiväljaandes The Conversation ja selle on eesti keelde tõlkinud Marek Strandberg