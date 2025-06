Tuntud teadlane selgitab: nii palju alkoholi aastas on täiesti ohutu

Inimesel on ohutu tarbida vaid üks suur klaas veini aastas, väitis professor David Nutt hiljuti BBC taskuhäälingus Instant Genius. Kes joob alkoholi rohkem, kahjustab Nutti sõnul paratamatult oma tervist, sest alkohol on mürgine aine. «Kui alkohol leiutataks täna, ei läbiks see ühtegi ohutustesti,» lisas Nutt. Kuna mürgiste toidukaupade müük on rangelt keelatud, ei lastaks alkoholi Nutti hinnangul tänapäeval isegi mitte turule, kui seda seal juba ei oleks. See väide põhineb Nutti sõnul teaduslikel riskianalüüsidel, mis näitavad selgelt alkoholi toksilisust.