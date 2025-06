Eestis ainulaadne veebikursus õpetab tunnetega toime tulema

Selleks, et negatiivsed emotsioonid ei muutuks vihapurskeks, tuleb teada, kuidas oma tunnetega toime tulla.

Harvardi ja Tallinna ülikooli koostöös sündinud sotsiaal-emotsionaalse pädevuse veebikursus õpetab toime tulema nii enda kui ka teiste tunnetega. See Eestis ainulaadne kursus on kõigile tasuta ja seda on läbimas juba ligi 1500 õpetajat.​