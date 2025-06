Uus andmebaas toetab neeruhaigete ravimite ohutumat määramist

Krooniline neeruhaigus on tunduvalt levinum, kui sageli arvatakse, ning selle esinemissagedus kasvab tervisekassa andmetel nii Eestis kui maailmas jõudsalt. Haiguse varased staadiumid kulgevad sageli sümptomiteta, kuid aja jooksul halveneb neerude filtreerimisvõime, mis võib aeglustada ravimite eritumist organismist ja suurendada kõrvaltoimete riski.​​

Paljud ravimid väljuvad kehast osaliselt neerude kaudu. Kui aga kroonilise neeruhaiguse patsiendi puhul ei vähendata ravimiannust vastavalt, võib ravimi kontsentratsioon organismis tõusta, suurendades kõrvaltoimete riski. Samas võib põhjendamatu annuse vähendamine toimida vastupidiselt – inimese organismi ei jõua piisavas koguses toimeainet, mis tähendab, et ravi on ebaefektiivne. Seetõttu on täpne ja õigeaegne ravimiannuse kohandamine kroonilise neeruhaiguse korral kriitilise tähtsusega.