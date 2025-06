Kodused ravivõtted migreeni korral: mis aitab päriselt ja mis on müüt?

Migreen ei ole lihtsalt tugev peavalu, vaid see on neuroloogiline häire, mis võib olla väga kurnav ja sotsiaalselt isoleeriv. Migreenihoo ajal suudab ainult üks inimene kümnest jätkata varasemat tegevust tavalisel viisil, teistel on igapäevaelu tugevalt häiritud. Samas levib sotsiaalmeedias aina enam soovitusi ja «häkke», mis lubavad migreenihoogusid hetkega leevendada: kartul otsaette, kuum jalavann, kõrvaaukude tegemine... Kas midagi neist saab ka päriselt usaldada? Confido neuroloogiakeskuse juht dr Siim Schneider toob välja kõige tõendatumad kodused ravivõtted.