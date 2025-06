Järjest organiseeritumaks muutuv e-sigarettide illegaalne äri on teinud põhikooliõpilastest diilerid ja tuhandetest alaealistest nikotiinisõltlased. E-sigarettide ja nikotiinipatjade tarvitamise kasvutrendi tunnistavad ka ametkonnad.

Äsja 18-aastaseks saanud Tartu gümnaasiumiõpilane Mirtel (nimi tema palvel muudetud) proovis e-sigaretti esimest korda 16-aastasena. «Selle sain sõbranna kaudu, tema teadis mingit Snapchati kontakti, kes müüs. Eelmisel suvel, 17-aastasena, hakkasin sagedasemaks tarvitajaks,» räägib ta. «Mõned hakkavad veipima 13–14-aastaselt, aga minu lähedasemad sõbrad pigem 16-aastasena. Praegu tean enda klassist umbes viit kasutajat, aga usun, et neid on rohkem. Pooled gümnaasiumiõpilased on sellega vähem-rohkem tegelenud.»