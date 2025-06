Punaste vereliblede «plahvatused» avasid uue peatüki veresoontemeditsiinis

Meie keha mikroringesüsteem ehk kapillaaride võrgustik on elutähtis hapniku ja toitainete kohaletoimetamisel kudedesse. Kui see õrn süsteem saab kahjustada – näiteks südameinfarkti, insuldi või raskekujulise COVID-19 tõttu – tekib verevarustuse häire, mille tagajärjeks on koekahjustus ja elundite rike. Seni on arvatud, et peamine süüdlane on vere hüübimine ehk trombid. Uues teadusajakirjas «Nature» avaldatud uuring lükkab selle väite ümber.