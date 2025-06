Koerte eluiga pikendava ravimi katsetustele on registreeritud juba 1000 koera – 300 on veel vaja

Koerte eluiga pikendava ravimi katsetustele on registreeritud 1000 koera – vaja on 1300 ja muide: te saate ka osaleda, aga seda vaid siis, kui olete USAs! 2024. aasta veebruaris, kui koerast nimega Boo sai esimene patsient kliinilises uuringus, kus katsetati elu pikendavat ravimit eakatele koertele, tehti avalik pöördumine uute osalejate leidmiseks. Katse märkimisväärne verstapost saavutati 2025. aasta aprillis, kui uuringuga liitus tuhandenda koerana kümneaastane kääbustaks Winston Indianast. STAY-uuring, kliiniline katse, kus uuritakse elu pikendava ravimi LOY-002 mõju eakatele koertele, on nüüd jõudnud aktiivsesse faasi. Selle eelkäija, suurtele tõugudele mõeldud ravimi LOY-001 katsetulemused olid sedavõrd paljulubavad, et biotehnoloogiaettevõte Loyal alustas uue katsega, mis hõlmab nüüd pea igas suuruses koeri. Suured koerad elavad sageli vaid seitse kuni kaheksa aastat, võrreldes väiksemate tõugudega, kelle eluiga ulatub kuni kahekümne aastani. Suurte ja hiidtõugude selektiivne aretus on toonud kaasa insuliinitaolise kasvufaktori IGF-1 taseme mitmekordse tõusu – seda hormooni, mis soodustab rakkude kasvu ja puudutab loomade ja inimeste pikaealisuse reguleerimist. Loyali ravim pidurdab IGF-1 liigtaseme teket ja pikendab koera tervena elatud aastaid. Pärast LOY-001 katset tunnistas USA toidu- ja ravimiameti (Food and Drug Administration ehk FDA) veterinaarmeditsiini keskus, et saadud andmed toetavad «mõistlikku ootust ravimi tõhususele». Tegemist on esimese korraga, mil FDA on aktsepteerinud ravimit, mille eesmärk on pikendada mistahes liigi eluiga, vähendades vanusega seotud haigusi. Selle teate võtsid ootuspäraselt vaimustusega vastu nii suurte koeratõugude omanikud kui ajakirjandus.