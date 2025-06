Uus kiirendiprogramm kutsub kandideerima terviseidusid

Eesti tervishoiusüsteem seisab silmitsi kasvavate väljakutsetega ning seetõttu on Targa Arengu ja Innovatsiooni Ettevõtluskeskus (TAIE) kuulutanud tervisetehnoloogia riiklikult oluliseks teemaks. Nüüdsest on avatud kandideerimine Health Founders Estonia kiirendiprogrammi, mis aitab idufirmadel kasvada, saada tuge keerulistes regulatiivsetes, ärilistes ja kliinilistes küsimustes ning jõuda tõelise mõjuni tervishoiusüsteemis.

Tartu Ülikooli arendusprorektori ja genoomikateadlase Tõnu Esko sõnul ei piisa vaid teadusavastusest. «Teadus ilma rakenduseta on üks ilus raisatud mõte,» märkis Esko. Tema sõnul peab maailmamuutev idee jõudma reaalse tooteni, mis mõjutab inimeste tervisekäitumist või elustiili.

Ka investor Erki Mölder, kes on üks Health Founders Estonia asutajatest, rõhutas tugeva alguse tähtsust. «Kui sa tahad, et investorid sind tõsiselt võtaksid, alusta tugevast vundamendist,» ütles Mölder, lisades, et tervisetehnoloogia ettevõtted peavad valdama ka regulatiivseid ja kliinilisi nüansse – mitte ainult tehnoloogiat.