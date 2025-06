Nahkhiired elavad väga vanaks ja seda vähki põdemata – miks see nii on?

Kuidas nahkhiired vähki ära hoiavad?

Nii nahkhiirtel kui inimestel on geen nimega p53, mis toimib kasvajate allasurujana (tumor-suppressor) ja suudab vähirakkude arengu peatada. (Umbes pooltel inimeste vähijuhtumitest esineb p53 mutatsioone, mis piiravad selle toimimist.) Üks liik, «väike pruun nahkhiir» (little brown bat), keda leidub Rochesteris ja New Yorgi osariigis, kannab kahte p53 koopiat ja selle aktiivsus on kõrgem kui inimestel. Suur p53 tase suudab tappa vähirakke enne, kui need muutuvad ohtlikuks. Seda protsessi tuntakse apoptoosina.

Kui p53 tase on aga liiga kõrge, võib see hävitada liigseid rakke. Nahkhiirtel on välja arenenud süsteem, mis suudab apoptoosi täpselt tasakaalustada. Ensüüm nimega telomeraas on nahkhiirtel loomupäraselt aktiivne, võimaldades nende rakkudel lõputult paljuneda. See on vananemisel eelis, kuna toetab kudede uuenemist. Kui rakud peaksid kontrollimatult jagunema, suudab suurem p53 aktiivsus potentsiaalselt vähkkasvajaid elimineerida. Nahkhiirtel on erakordselt tõhus immuunsüsteem, mis suudab hävitada mitmeid surmavaid patogeene. See aitab samuti kaasa vähivastasel võitlusel, tuvastades ja eemaldades vähirakke, selgitas Gorbunova.