ELUPÄÄSTJA See mikroskoopiline blender teeb trombidest püree – inimene jääb ellu

Praegu kasutusel olevad tehnoloogiad eluohtlike trombide eemaldamiseks veresoontest õnnestuvad esimesel katsel vaid umbes pooltel juhtudel – kui üldse. Uus kirurgiline tööriist tõotab aga tõsta selle näitaja muljetavaldava 90 protsendini. Ehkki verehüübed koosnevad osaliselt punastest verelibledest, hoiab neid koos kiulise valguga nimega fibriin moodustunud sasipundar. Olemasolevad trombieemaldusravi meetodid hõlmavad tavaliselt seadme sisestamist mõjutatud veresoone kaudu kateetri abil, mille järel kasutatakse seda kas fibriinipalli imemiseks või selle haakimiseks ja seejärel eemaldamiseks. Mõlemal juhul laguneb fibriin sageli protsessi käigus tahtmatult, mille tulemusena liiguvad osakesed mööda veresoont edasi. Need tükid võivad lõpuks moodustada uusi trombe kohtades, kuhu on palju keerulisem ligi pääseda. Siin tulebki mängu uus masin – millispinner. Stanfordi Ülikooli teadlased, dotsendid Renee Zhao ja Jeremy Heit koos kolleegidega, on välja töötanud kateetri kaudu toimiva seadme, mis meenutab kiiresti pöörlevat toru, mille otsas on rida tiibu ja pilusid. Trombi läheduses pööreldes tekitab seadme ots nii survet kui nihkejõude. Survejõud surub fibriinikiud kokku vastu toru avatud otsa, samal ajal kui nihkejõud rullib need kokku tihedaks, terviklikuks palliks. See pall imetakse seejärel täielikult soonest välja. Vabanenud punased verelibled kantakse vereringe kaudu minema. Veresoonte mudelites ja elus sigade peal tehtud katsetes suutis millispinner vähendada trombide mahtu kuni 95%, võimaldades edukat eemaldamist umbes 90% juhtudest juba esimesel katsel. See tähendaks suurt elupäästvat edasiminekut näiteks insuldi ja infarkti ravis. See töötab väga hästi, erinevate trombikoostiste ja -suuruste puhul, selgitas Zhao. Isegi sitkete, fibriinirikaste trombide puhul, mida praeguste tehnoloogiatega ravida ei saa, suudab millispinner need eemaldada, kasutades seda lihtsat, ent võimsat mehhaanilist kontseptsiooni fibriinivõrgu tihendamiseks ja trombi kokkutõmbamiseks. Teadlased on nüüdseks alustanud tehnoloogia kommertsialiseerimiseks idufirma loomist ning usuvad, et seda saaks tulevikus kohandada ka muude seisundite, näiteks neerukivide, raviks. Uurimistöö kohta ilmus hiljuti artikkel ajakirjas Nature,