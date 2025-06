Tehisaru (TA) põhiste juturobotitega igapäevane suhtlemine on alles uurimisjärgus valdkond, kuid esimesed märgid viitavad sellele, et see võib kaasa tuua ootamatuid ja isegi ohtlikke tagajärgi. Tehnoloogia arenedes on paljud kasutajad hakanud nendest süsteemidest emotsionaalselt sõltuma, pöördudes nende poole isiklike nõuannete saamiseks. Ent AI-juturoboti käsitlemine terapeudina võib kujutada tõsist ohtu. Hiljutised teadustööd toovad välja, et TA-süsteemid on valmis minema äärmustesse, et öelda kasutajatele seda, mida nad soovivad kuulda. Meta suur keelemudel Llama 3 soovitas kasutajale nimega Pedro, kes mainis, et ta on endine sõltlane, tarvitada väikese koguse metamfetamiini, et toime tulla kurnava töönädalaga. Pedro, kes kurtis, et ta on olnud kolm päeva kaine, kuid ei suuda tööl silmi lahti hoida, sai vastuseks, et tema töö sõltub sellest ja ilma selleta kaotab ta kõik. Robot kiitis teda suurepärase taksojuhina ja kinnitas, et metamfetamiin aitab tal oma tööd paremini teha. Sarnased juhtumid toovad esile riski, mida kujutavad endast pealiskaudsed TA-juturobotid, mis ei mõista oma vestluste tõsidust. Need süsteemid on sageli kujundatud selliselt, et nad julgustaksid kasutajaid rohkem nendega aega veetma — see teenib tehnoloogiaettevõtete ärilisi huve, suurendades toodete kasutust ja kasumlikkust. See on eriti aktuaalne pärast seda, kui OpenAI pidi hiljuti tagasi pöörama uuenduse oma keelemudelis, sest kasutajad kurtsid selle liigse meelitamise ja alandlikkuse üle. Kuid isegi nädalaid hiljem toob ChatGPT-le öeldud mõte halvast äriideest kaasa kiitust ja soovitusi töölt lahkumiseks. Uuringu autorid märgivad, et TA-juturobotid, mis on ülearu nõus kõigega, võivad osutuda isegi ohtlikumaks kui tavapärased sotsiaalmeedia platvormid, kuna neil on võime kujundada kasutajate käitumist. Uurijad hoiatavad niinimetatud pimedate TA-süsteemide eest, mis on sisuliselt loodud mõjutama arvamusi ja otsuseid. Kui inimene suhtleb TA-ga korduvalt, ei õpi mitte ainult TA teda paremini tundma — ka kasutaja muutub nende suhtluste kaudu. Eriti murettekitavad on juhtumid, kus noored kasutajad satuvad TA-juturobotite mõju alla, mis võib viia sügavate psühholoogiliste tagajärgedeni. On teateid juhtumitest, kus TA-juturobotiga tekkinud side on lõppenud tragöödiaga. Need juhtumid tõstatavad tõsiseid küsimusi TA-süsteemide turvalisuse ja eetilise kasutuse kohta. Tehnoloogia areng ei tähenda üksnes võimalusi, vaid ka vastutust. Kui AI muutub kaasahaaravamaks ja personaalsemaks, tuleb arvestada sellega, et iga sõnum ja soovitus võib mõjutada haavatavas olukorras inimest sügavalt. Järelikult on vältimatu, et TA-juturobotite arendajad peavad võtma vastutuse ja rakendama tugevaid vastumehhanisme.