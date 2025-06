Fütoterapeut soovitab: millised ravimtaimed sobivad tee sisse ja millised kehaõlisse?

Raie tee ravimtaimedeni sai alguse pea kümme aastat tagasi kodukeemiast ja looduskosmeetikast. «Mul tekkis kodukeemia vastu allergia ja vahetasin kõik tooted välja looduslikumate vastu ning sealt edasi hakkasin mõtlema, mis on need muud asjad, mida ma endale peale lasen või määrin,» meenutas Raie. Looduskosmeetikas kasutatakse samuti väga palju ravimtaimi ning nii hakkas ta ka nendega tegelema. Tänaseks on ta diplomiga fütoterapeut ja õpetab taimetarkust kõigile huvilistele, muu hulgas ka Haapsalu kutsehariduskeskuses.

Ravimtaimede kasutamine on Eesti inimeste jaoks igiammusest ajast tuttav ja päriselt ei ole see tarkus kunagi unustuse hõlma vajunud. Nüüd on taimede kasutamine tervise turgutamiseks uue hooga moes. Algatuseks on hea alustada teada-tuntud taimedest, mida vanaemade teeriiulil ikka leidub. Siia kuuluvad näiteks piparmünt, meliss, nurmenukk ja pärnaõied, mis sobivad hästi rahustavateks ja seedimist toetavateks teedeks.