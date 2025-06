Noorena hoidev ravim teeb ka kanadega imet

Tavaline diabeediravim metformiin suurendab vanemate kanade munemisvõimet, aktiveerides maksas geene, mis soodustavad munakollase tootmist ja vähendavad rasva ladestumist – see avastus võib kujuneda pöördeliseks arenguks jätkusuutlikus kanakasvatuses. Tuleb välja, et kanadel ja inimestel on viljakuse osas rohkem ühist, kui arvata võiks. Ning meil on kanadega üllatav ühenduslüli? Laialt kasutatav diabeediravim metformiin. Pennsylvania osariigi ülikooli (Penn State) teadlased avastasid, et metformiin, mida tuntakse eelkõige II tüüpi diabeedi ja polütsüstiliste munasarjade sündroomi (PCOS) ravimina, aitab ka kanadel rohkem mune toota. Eriti tõhus on see broiler-tõukana puhul – need on lihatootmises kasutatavate broiler-tõukanad –, võimaldades neil vanemaks saades kauem viljakaks jääda ja rohkem mune muneda.

Avastus: kuidas metformiin parandab munatootmist

Kuigi teadlased teadsid juba mõnda aega, et metformiin suurendab kanade munemisvõimet, on nad nüüd ka avastanud, kuidas see toimib. Uuringu tulemused avaldati ajakirjas Biology of Reproduction. Broiler-tõukanad on aastakümneid olnud selektiivse aretuse objektiks, et toota kiiresti kasvavat järeltulijat, võimaldades odava kanafilee kättesaadavust kogu maailmas. Sellel on aga varjukülg: vananedes langeb nende viljakus kiiresti. See langus meenutab naistel esinevat PCOS-i, mis samuti mõjutab hormoone ja viljakust. Just siin tuleb mängu metformiin. Sama ravim, mis aitab naistel reguleerida hormoone ja parandada viljakust PCOS-i korral, näib tegevat kanade puhul väga sarnast tööd. Inimviljakuse uurimine kanade kaudu PCOS on naisi mõjutav hormonaalne häire, mis avaldub ebaregulaarsete menstruatsioonitsüklitena ja on USA Riikliku Terviseinstituudi (National Institutes of Health) andmetel kõige levinum endokriinhäire, mõjutades 4–12% naistest ja olles peamine viljatuse põhjus. Metformiini kasutatakse sageli PCOS-i sümptomite leevendamiseks – see parandab insuliinitundlikkust, langetab liigseid hormoone ja aitab tsüklit reguleerida, soodustades seeläbi viljakust. 2023. aastal ajakirjas Reproduction avaldatud uuringus anti broiler-tõukanadele 40 nädala jooksul väike päevane metformiiniannus. Tulemused olid tähelepanuväärsed: kanad munesid rohkem viljastatud mune, neil oli vähem keharasva ja nende suguhormoonide tase oli tervislikum kui kontrollrühmas.