Kassidelt pärit parasiit giljotineerib spermamarakke – kas see on meeste viljatuse üks põhjusi?

Ühe teadlaste avastuse kohaselt korraldab just see parasiit spermatosoidide hulgas tõelsied tapatalgud – need jäävad ilma oma peadest. Foto on illustratiivne.

Kui meeste viljakus kahaneb, aga põhjus jääb hämaraks, on tark hakata otsima vaenlast sealt, kust keegi teda ei oota. Aastaid on kahtlustatud toitumist, haigusi ja keskkonnamürke, ent nüüd tõstab pead üks väike, peaaegu nähtamatu kahtlusalune. Teda leidub lihas, mullas ja kassiliivakastis. Just kassid on need, kes seda salakavalt parasiiti enim levitavad. Kui mees on sellesse nakatunud mõjub see nagu kastreerimine aga siin on asi hullem – seemnerakkudel raiub see parasiit pead otsast ükshaaval!