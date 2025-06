Need nägemist parandama pidanud operatsioonid viisid hoopis enesetappudeni

Noore Pennsylvania osariigi politseiniku Ryan Kingerski hiljutine enesetapp on taas sütitanud mure Lasik-silmaoperatsiooni (laseriga läbiviidav sarvkesta korrigeerimine) võimalike ohtude pärast. 26-aastane Kingerski lõpetas oma elu pärast viie kuu pikkusi kannatusi, mis hõlmas talumatut silmavalu, topeltnägemist ja pidevaid peavalusid. Ta süüdistas oma kannatustes Lasik-protseduuri, mille ta oli läbinud, lootuses parandada nägemist. Juhtum ei ole erandlik. Üha enam ilmub päevavalgele sarnaseid lugusid – kroonilise valu, nägemishäirete ja isegi enesetappudeni viinud tüsistustest. Silmaarst Edward Boshnick on nimetanud Lasik-operatsiooni suurimaks pettuseks Ameerika rahva suhtes, tuues esile, et tegemist on mitme miljardi dollarilise äriga, mida reklaamitakse 95–99-protsendilise ohutusega.

Tegelikult näitavad mõned analüüsid, et komplikatsioonide määr võib ulatuda 10–30 protsendini – märkimisväärne vastuolu ametliku statistika ja reklaamlubadustega. Endine FDA ametnik Morris Waxler, kes aitas protseduuri omal ajal heaks kiita, on nüüd oma otsust kahetsenud ja on üritanud ametlikult Lasikile antud luba tagasi kutsuda. Lasikiga seotud tragöödiaid on olnud varemgi. 2018. aastal lõpetas oma elu Detroitis töötanud ilmateadustaja Jessica Starr, jättes maha põhjaliku enesetapukirja ja videod, milles süüdistas oma seisundis Lasik-operatsiooni. Samal aastal kirjutas kanadalane Paul Fitzpatrick enesetapukirjas, et ei suuda enam taluda 20 aastat kestnud põletavat valu silmades. Veelgi enam, Gloria McConnell, kes läbis kaks Lasik-protseduuri 2019. aastal, suri enesetapu tagajärjel, jättes perekonnale kirja, milles viitas pidevale valule kui oma otsuse ühele põhjusele. Sotsiaalmeedias tegutsevad tugigrupid, nagu Lasik Complications Support Group, on saanud tuhandeid liikmeid. Grupi juht Paula Cofer, kes ise koges kaks aastat enesetapumõtteid pärast 2000. aastal tehtud ebaõnnestunud protseduuri, väidab, et tunneb vähemalt 40 inimest, kes on Lasikiga seotud tüsistuste tõttu oma elu lõpetanud. Protseduuri olemus on selline, et sarvkestale tehakse lõige, mille kaudu muudetakse selle kuju, et korrigeerida lühinägelikkust või kaugelenägemist. Probleem on selles, et protseduur võib kahjustada sarvkesta närve, põhjustada kuivust, põletust, halvenenud öist nägemist, halosid ja laike vaateväljas – ning mõnel juhul ka püsivat valu.