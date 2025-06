Erakorraline või mitte?

Erakorralise meditsiini osakond (EMO) on tervishoiusüsteemi keeruline sõlmpunkt, mis asub justkui kahe tasandi – esmatasandi arstiabi ja haiglaravi – piiril, kuulumata selgelt kummagi alla. See seab EMO-le vastandlikud ootused: kas see on teenus, kuhu võib pöörduda iga tervisemurega, või üksnes siis, kui seisund on eluohtlik?