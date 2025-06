Köha ei kao? – äkki on põhjust kahtlustada seda miljoneid inimesi tapnud haigust

Püsiv köha võib olla piinlik, eriti kui ümbritsevad arvavad, et tegemist on COVID-19-ga. Sage köhimine võib aga ka füüsiliselt väsitada, häirida und ja põhjustada uriinipidamatust. Üldarstidel on tulnud ravida patsiente, kelle korduv tugev köha on tekitanud roietesse mõrasid. Miks köha võib püsida nii pikalt? Siin on toodud mõned sagedasemad põhjused ning märgid, mille korral tuleks kontrollida, kas põhjuseks võib olla midagi tõsisemat. Miks me köhime? Köharefleks on oluline kaitsemehhanism. Suurel kiirusel õhu väljaköhimine aitab puhastada kopse ja kaitsta neid ärritajate, nakkuste ja lämbumisohu eest. Mõnedel inimestel, kellel on kroonilised haigused, nagu krooniline bronhiit või bronhektaasia, tuleb sageli köhida. Selle põhjuseks on see, et kopsude ripsmed – tillukesed karvakesed, mis liigutavad lima, prahti ja mikroobe – ei tööta enam tõhusalt. Niiske ehk «produktiivne» köha tähendab, et köhimisega kaasneb rohke lima väljutamine. Köha võib olla ka kuiv ehk «mitteproduktiivne». See juhtub siis, kui hingamisteede, kurgu ja ülemise söögitoru köharetseptorid on muutunud liialt tundlikuks, käivitades köharefleksi ka siis, kui pole mingit lima, mida eemaldada.