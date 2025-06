Kui tegemist on kaugele arenenud vähi või Alzheimeri tõvega, kaaluks üle poolte arstidest enda puhul abistatud enesetappu, kuid nende eelistused näivad sõltuvat sellest, millised on eutanaasiat reguleerivad seadused nende kodumaal, selgub rahvusvahelisest küsitlusest, mis avaldati veebis ajakirjas Journal of Medical Ethics . Enamik arste eelistaks oma elu lõppfaasis pigem sümptomite leevendamist kui elu pikendavat ravi, näitavad vastused. Varasemad uuringud on näidanud, et arstid lasevad oma hoiakutel elu lõpu hoolduse osas mõjutada ka kliinilist praktikat ning et nende ettekujutus patsientide ravisoovidest võib peegeldada nende isiklikke eelistusi. Kuid senised arsti eelistusi käsitlevad uuringud on valdavalt kas aegunud ja/või liiga kitsale fookusele keskendunud.

Vähesed uuringud on käsitlenud seda küsimust, kas arstid kaaluksid enda puhul abistatud enesetappu ja kas nende hoiakuid mõjutab kehtiv seadusandlus. Selle tühimiku täitmiseks küsitleti arste kaheksast eri õigusliku korraga maast, kus eutanaasiat käsitlevad seadused ja suhtumised sellesse erinevad: Belgia, Itaalia, Kanada, USA osariigid Oregon, Wisconsin ja Georgia ning Austraalia osariigid Victoria ja Queensland. Oregonis legaliseeriti arsti abiga enesetapp 1997. aastal. Wisconsinis on surmaga väärikuse seadus olnud arutlusel viimase 20 aasta jooksul, kuid see on endiselt siiski ebaseaduslik. Samuti on see keelatud Georgias – ühes USA kõige usklikumas osariigis. Kanadas on nii arsti poolt abistatud enesetapp kui eutanaasia olnud lubatud alates 2016. aastast. Belgias legaliseeriti eutanaasia 2002. aastal, kuid Itaalias – ühes Euroopa usklikumas riigis – on see siiani ebaseaduslik. Austraalias Victoria osariigis rakendus eutanaasia seadus 2019. aasta juunis. Queenslandis võeti seadus vastu 2021. aastal, kuid seal polnud see antud uuringu andmete kogumise ajal (mai 2022 – veebruar 2023) veel jõustunud. Kaks hüpoteetilist olukorda käsitlesid arstide hoiakuid elu lõpu hoolduse osas: kaugelearenenud vähktõbi ja Alzheimeri tõbi. Neilt küsiti, kuivõrd nad kaaluksid enda puhul erinevaid elulõpu stsenaariume: elustamist, mehaanilist ventilatsiooni, sondiga toitmist, sümptomite intensiivset leevendamist, palliatiivset sedatsiooni, ravimite kasutamist elu lõpetamiseks, arsti abiga enesetappu ja eutanaasiat.