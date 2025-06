Ring tõmbub koomale – laste autismihäire põhjus võib olla see levinud kemikaal

See on molekul mida leidub pea kõikjal – igas plastpudelis, igas mänguasjas. Mõne lapse organismi võib see aga pikemalt peatuma jääda ja siis korraldab see aine kaose ajus ja närvisüsteemis tervikunagi.

Mitte iga plastmassitükk ei jää silmale nähtavaks – mõned neist jätavad oma jälje hoopis sügavamale, kehasse. Uus teadusuuring vihjab seosele laste närvisüsteemi häirete ja võime vahel vabaneda teatud plastides leiduvatest kemikaalidest. Kas keskkonnamürkidel on sõnaõigus geenide mänguväljal? Vastused alles hakkavad hargnema. Kindel on vaid see, et plastidest pole enam võimalik mööda vaadata, isegi kui seda ei näe. Ja isegi siis, kui mitte kõigile ei jää need lisaained organismi tallele.