Selle ravimivaba ja tehisarupõhise seadmega saab ninakinnisusest priiks

Ameerika Ühendriikide Toidu- ja Ravimiamet (The U.S. Food and Drug Administration ehk FDA) kiitis heaks Sonu Band'I ehk tehisintellektil põhineva kantava meditsiiniseadme ninakinnisuse koduseks raviks. See heakskiit teeb Sonust esimese FDA poolt heaks kiidetud ravimivaba lahenduse allergilisest ja mitteallergilisest riniidist tingitud ninakinnisuse raviks 12 aastastel ja vanematel lastel.