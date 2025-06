Ravimijääkidest saavad bakterite liitlased

Tavalise suukaudse antibiootikumi puhul jõuab suur osa ravimist organismist uriiniga välja - ilma et see oleks jõudnud oma ülesannet täita. Reoveepuhastid suudavad antibiootikume vaid osaliselt eemaldada ning nii satuvad need veekeskkonda, kus puutuvad kokku seal elavate bakteritega.