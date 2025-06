Vaktsineerimine liigub koolist perearstikeskustesse

Tervisekassa ja Eesti Perearstide Seltsi koostöös avati võimalus vaktsineerida noori inimese papilloomiviiruse (HPV) vastu suvekuudel ka perearstikeskustes. See samm aitab tagada, et koolist täiskasvanuellu astumine ei katkestaks juurdepääsu sellele elupäästvale kaitsele.

Kui tavapäraselt pakutakse vaktsineerimist kooliõdede kaudu, siis suvel see võimalus puudub. Uus lahendus lubab vaktsineerima tulla ka nimistuväliselt – ehk noored saavad pöörduda just sinna perearstikeskusse, kuhu neil on kõige lihtsam minna.