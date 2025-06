Skisofreenia raviks võib peagi piisata vaid ühest tabletist nädalas. Pilt on illustratiivne.

Skisofreenia raviks võib peagi piisata vaid ühest tabletist nädalas. Lõppfaasi kliiniline uuring kinnitab, et uus pika toimeajaga ravim on sama tõhus kui seni kasutatud igapäevane ravim – ja see võib muuta patsientide elu märkimisväärselt lihtsamaks.