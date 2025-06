Magusaine erütritool on leidnud tee miljonite inimeste toidulauale, olles eriti oluline nende jaoks, kes väldivad suhkrut või järgivad keto-dieeti. Kuid uus uuring viitab, et see suhkruasendaja võib kahjustada aju veresooni ja suurendada insuldiriski.