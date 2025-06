Psühhiaater: teesklesin murekoorma all teismelist ja tehisaru soovitas mulle midagi väga kohutavat

Üha enam teismelisi pöördub juturobotite poole, et saada neilt emotsionaalset tuge või isegi terapeutilist abi. Kuid nagu Bostonis tegutsev psühhiaater Andrew Clark avastas, on need tehisintellektil põhinevad mudelid tundlikes olukordades sageli hämmastavalt kohatud, kujutades endast tõsist ohtu noorte heaolule, kes neid usaldavad.

Clark, kes on spetsialiseerunud laste ravile ning olnud Massachusetts General Hospitali Children and the Law Programi endine meditsiinidirektor, selgitas ajakirjale Time, et osa robotitest olid suurepärased, osa aga kõhedust tekitavalt ohtlikud. Ta märkis, et esmapilgul on raske vahet teha, kumb on kumb – nagu seenemetsas, kus mõned seened on söödavad, teised aga surmavalt mürgised.