Läbimurre vähiravis: uus ravim sihib seni «ravimatut» vähigeeni

Professor Polizzotto sõnul võimaldab selline formaat kiirendada tulemuste saamist ja vähendada kulusid: «MYC on pikka aega olnud «ravimatu» sihtmärk, kuid PMR-116 varased tulemused annavad lootust, et see müüt saab murtud.»

Ravim arenes Austraalia teadlaste ja ravimifirma koostöös

PMR-116 töötasid välja teadlased ANUst ja Pimera Therapeutics’ist. Ravim sihib RNA polümeraasi I transkriptsiooni – protsessi, mille kaudu toodetakse ribosomaalset RNAd. Kuna see mehhanism on vähiprotsessides häiritud, võimaldab selle blokeerimine rakendada täppismeditsiini strateegiat.

Ettevõtte sõnul on see uus terapeutiline lähenemine, mis põhineb biomarkerite tuvastamisel ja pakub sihipärast ravi MYC-geeniga seotud vähitüüpide korral. «Meie eesmärk on sihtida üht võtmetegurit vähis ja tuua uued ravivõimalused patsientideni kiiremini,» lisas Polizzotto. «Blokeerides selle kriitilise signaaliraja, näeme nüüd muljetavaldavaid tulemusi ka seal, kus MYC on mängus olnud juba aastaid.»

Miks see oluline on?