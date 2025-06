INSULIIN AJUST? Avastus, mis muudab meie arusaama aju toimimisest

Üks olulisemaid insuliiniallikaid ajus on hüpotalamus – piirkond, mis kontrollib ainevahetust ja kasvu. Seal paiknevad närvirakud, mis reageerivad stressile ja toodavad insuliini.

2020. aastal näidati, et stress vähendab hüpotalamuse insuliinitootmist, mis omakorda vähendab kasvu. Hiirte kehad jäid lühemaks. Selgus, et insuliin reguleerib kasvuhormooni taset ajuripatsis, mis juhib mitmete teiste hormoonide tootmist. Kui kohalikku insuliini on vähem, toodab organism ka vähem kasvuhormooni.

Insuliini roll söögiisus ja ajutoitumises

Teine huvitav insuliini allikas on ajukambrite seintes paiknev corpus choroideum, mis toodab ajuvedelikku – ligikaudu pool liitrit ööpäevas. Selle piirkonna epiteelirakud toodavad lisaks ka insuliini, mis liigub ajuvatsakestesse ja sealt edasi kogu ajju.

2023. aasta uuring näitas, et just see ajuinsuliin mõjutab hiirte söögiisu. Kui corpus choroideum’i insuliinitaset geneetiliselt muuta, muutub ka söögiisu: insuliini lisandumine pidurdab söömist.

Sarnast efekti täheldati 2022. aastal insuliini tootvate neuronite puhul ajutüves – nende aktiveerimine vähendas samuti toidutarbimist.

Ajuinsuliin ei reguleeri veresuhkrut, aga hoiab aju töös

Kas aju toodetud insuliin aitab reguleerida veresuhkrut? Tõendid seda ei kinnita. Ajuinsuliin ei pääse suure tõenäosusega ajust välja ning ei reguleeri glükoositaset veres nagu kõhunäärme insuliin.

Küll aga mängib see olulist rolli aju tervises – eriti vananedes. Alzheimeri tõbe on hakatud mitteametlikult nimetama ka «3. tüüpi diabeediks», kuna selles seisundis muutub aju insuliinitundlikkus ja aju ei suuda glükoosi tõhusalt kasutada. Samal ajal väheneb aju energiatarbimine lausa 20 protsendi võrra, mis pärsib oluliselt kognitiivset võimekust.

Uuringud on näidanud, et ninna pihustatav insuliin võib parandada kognitiivseid võimeid Alzheimeri patsientidel – kuigi mitte kõigil juhtudel. Samuti näib see pidurdavat aju glükoositarbimise langust vananedes.

Kas rohkem ajuinsuliini on alati hea? Pole sugugi kindel. Näiteks naistel on kõrgem insuliinitase ajuvedelikus seotud hoopis kehvema kognitiivse sooritusega. Seega pole ajuinsuliini puhul tegemist lihtsa «mida rohkem, seda parem» olukorraga.

Mis tuli enne – aju või kõhunäärme insuliin?

Veel on vastamata suur küsimus: kumb tekkis evolutsioonis esimesena – kõhunäärme beetarakk või insuliini tootvad ajurakud?