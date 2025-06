10 uskumatut fakti spermatosoidide kohta, mida sa tõenäoliselt ei teadnud

1. Spermatosoidid on endiselt bioloogia suurim mõistatus

Esimest korda vaadeldi spermatosoide mikroskoobi all enam kui 350 aastat tagasi. Ometi on suur osa nende toimimisest endiselt teadmatuses. «Meil on teadmistes tohutud lüngad – alates sellest, kuidas spermatosoidid liiguvad ja sihivad munarakku, kuni küsimuseni, miks nende arv maailmas väheneb,» nentis hiljutises BBC artiklis reproduktiivmeditsiini teadlane dr Sarah Martins da Silva. Kuigi teame, et spermatosoide toodetakse munandites ja need küpsevad enne teekonda munaraku poole, on nende osav liikumine naise keerukas reproduktiivtraktis endiselt mõistatus. Teadlased püüavad nüüd mõista mitte ainult nende liikumisviise, vaid ka seda, kuidas nende funktsioon ajas muutub ja kuidas nad reageerivad keemilistele ja füüsilistele signaalidele naise kehas.