Levinud magusaine võib ajule palju halba teha

Colorado Boulderi ülikooli teadlased avastasid, et erütritool võib kahjustada rakufunktsioone, mis on vajalikud aju veresoonte tervise säilitamiseks. Leiti, et erütritool suurendab oksüdatiivset stressi, häirib lämmastikoksiidi signalisatsiooni, tõstab veresooni ahendava peptiidi tootmist ja soodustab trombide teket inimese aju kapillaarsoonte endoteelirakkudes. Erütritool on leidnud laialdast kasutust proteiinibatoonides, madala kalorsusega jookides ja diabeetikutele sobivates küpsetistes. Selle populaarsus tuleneb magususe ja kalorisisalduse suhtest: aine on umbes 60–80% sama magus kui sahharoos, kuid annab märksa vähem energiat ning praktiliselt ei mõjuta veresuhkrut. Lisaks sünteesib organism erütritooli glükoosist ja fruktoosist pentoosfosfaadi raja kaudu, mistõttu selle tase organismis sõltub nii toidust kui ka ainevahetusest.