Profijalgpallurist sai elupäästja

Tim Schreiber on osav väravavaht.

Saksa jalgpalliklubi Dynamo Dresdeni väravavaht Tim Schreiber on asunud propageerima elundidoonorlust, et aidata neid, kellel on vaja näiteks uut südant, kopsu või neeru. Selleks lasi noor tõusev jalgpallitäht endale teha isegi tätoveeringu.