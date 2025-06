Ajalooline operatsioon leidis märtsi alguses aset Houstonis asuvas Baylor St. Luke’i meditsiinikeskuses, mis saatis selle kohta hiljuti välja pressiteate . Sealt selgub, et uue südame sai 45-aastane mees, kelle oma süda enam kõrvalise abita ei töötanud. Seetõttu oli mees olnud juba 2024. aasta novembrist haiglas, kus ta oli vajanud südamefunktsiooni toetamiseks mitmeid aparaate.

Selle asemel, et rindkere tavapäraselt avada ja selleks paratamatult ka patsiendi luid murda, kasutasid arstid haige südame uuega asendamiseks kirurgilist robotit, mis tegi vaid väikese sisselõike. Sel moel õnnestus kirurgidel vältida tõsist vigastust ning vähendada verekaotust ja infektsiooniriski, mis tavaliselt selliste operatsioonidega kaasnevad. See omakorda tähendab, et patsiendil kulub tõenäoliselt tunduvalt vähem aega operatsioonist taastumiseks. Muu hulgas taastub kiiremini iseseisev hingamine ja võimalus haiglavoodist üles tõusta ja ringi liikuda.