Milliste tervisemurede korral saab pühade ajal abi apteegist?

«Kergemate tervisemurede, haigusnähtude, allergia või pisivigastustega võib pöörduda apteeki, sest apteeke on igas Eestimaa otsas ning sageli on see just kõige lähemal asuv koht, kust saab esmast tervisenõu ning vajadusel ka tervisemurele leevendust pakkuvaid ravimeid,» rääkis Südameapteegi farmatseut Liina Neier.