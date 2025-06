Tuntud kopsuarst: Eesti paistab Euroopas silma ravile raskesti alluva tuberkuloosi poolest

Dr Lea Pehme puutub tuberkuloosihaigetega kokku iga oäev. Foto: Tartu Ülikooli kliinikum

Tuberkuloosiravimid jaotatakse kahte gruppi: tuberkuloosi põhirea ehk esimese grupi ravimid ja tuberkuloosi reservrea ehk teise grupi ravimid. Kui tuberkuloosibakter on tundlik kõigi põhirea ehk esimese grupi ravimite suhtes, siis on tegemist ravimtundliku haigusjuhuga ja ravikuur kestab kuus kuud, harva kauem. Teatud tingimustel on võimalikud ka uued ja lühemad, neljakuulised raviskeemid.

Kui tuberkuloosibakter on mõne ravimi või ravimite suhtes resistentne, siis seda arvestatakse raviskeemi koostamisel. See tähendab, et neid ravimeid, millele bakter on resistentne, kasutada ei saa. Selliseid ravimeid võib olla mitu. Siis võetakse kasutusele ka teise rea ravimid ning ravikuuri pikkus võib olla 6, 9 või 12 kuud, keerulisematel juhtudel kuni 18 kuud.

Ravi eesmärk on tervistumine – antibakteriaalse raviga hävitatakse haigusttekitavad bakterid ja kopsus olevad haiguskolded saavad imenduda. Hea ravitulemuse tagab ravirežiimi järgimine ja korrektne ravi ilma ravipausideta. Küll aga võib katkendliku ja ebakorrektse ravi tulemusena laieneda bakterite ravimiresistentsus tuberkuloosiravimite suhtes. See raskendab ravi. Planeeritud ravikuur tuleb kindlasti lõpule viia, et vältida hiljem tuberkuloosi taastekkimist.

Ravi ei tohi enneaegselt katkestada ka siis, kui haigussümptomid taanduvad ja inimene ei tunne end enam haigena. Ravimata või osaliselt ravitud tuberkuloosihaige võib olla endiselt nakkusohtlik ning kujutada ohtu ennekõike nõrgestatud immuunsusega inimestele ja lastele.

Kuidas haigestumist vältida?

Eestis vaktsineeritakse vastsündinud lapsi esimestel elupäevadel tuberkuloosi vastu. Üle kolme kuu vanustele lastele tehakse enne vaktsineerimist tuberkuliinitest või IGRA test. Negatiivne testitulemus tähendab, et laps ei ole nakatunud ja vaktsineerimine on lubatud. Vaktsiini kaitsev toime võib hinnanguliselt kesta 15–20 aastat. Eestis on vaktsineerimine tasuta ja riiklikust immuniseerimiskalendrist leiab vaktsineerimiste ajakava.

Eestis ei vaktsineerita noorukeid ja täiskasvanuid tuberkuloosi vastu, sest uuringute põhjal on selles vanuses vaktsineerimine vähem efektiivne kui vastsündinueas.