Uus uuring kaardistab Euroopa inimeste teadlikkust genoomikast

Geneetikal on oluline roll mitte ainult haiguste tekkes, vaid ka selles, kuidas inimesed erinevatele ravimeetoditele reageerivad. Kuigi inimeste geenid kattuvad umbes 99 protsendi ulatuses, on igal inimesel ainulaadsed geneetilised variatsioonid, mis mõjutavad nende tervist ja ravitulemusi.

Viimaste aastate teadussaavutused on juba loonud uudseid võimalusi kasutada personaalset geneetilist informatsiooni haiguste varasemaks ennustamiseks ja ennetamiseks, täpsemaks diagnoosimiseks ja paremaks raviks, selgitas Tartu Ülikooli genoomika ja biopanganduse professor ning projekti kommunikatsiooni töörühma koordinaator professor Andres Metspalu. Näiteks on ainuüksi Tartu Ülikooli genoomika instituudi teaduskeskus avaldanud Eesti geenivaramusse kogutud andmete põhjal rahvusvahelistes teadusajakirjades üle 830 teadusartikli, mis selliseid teemasid on uurinud.

Eesti inimeste teadlikkus on eeldatavalt kõrge

«Huvi geneetika ja personaalse meditsiini vastu Euroopas aina kasvab ja kindlasti toetab seda genoomika kui teaduse ja tehnoloogia areng,» rääkis Metspalu. «Ma usun, et Eestis on tänu Geenivaramu pikaajalisele tööle inimeste teadlikkus kõrge. Aga me küsitleme inimesi viies liikmesriigis, mille põhjal kaardistada inimeste teadlikkust ja hoiakuid laiemalt. Kui inimesed ei mõista, mis on personaalne meditsiin ja kuidas see lähiaastatel tervishoidu parandab, siis nad ei hakka seda ka kasutama.»