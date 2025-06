Jaapanist pärit trend: vaid pool tundi sellist kerget trenni võib tervisega imesid teha

Igasugune liikumine on ilu ja tervise pant. See, et päevas oleks hea teha vähemal 10 000 sammu on ka ammu teada-tuntud tõsiasi. See arv on küll kena, kuid tegelikult pole teaduslikult tõestatud, et just selle künnise ületamine tervisega imesid teeks. 10 000 sammu päevas on pärit hoopis ühe Jaapani ettevõtte sammulugeja reklaamikampaaniast, mille jaoks oli vaja ilusat ümmargust sihti, mille poole inimesed saaksid püüelda. Nimelt tõi Y. Hatano 1965. aastal turule sammulugeja, mille nimi oli manpo-kei. Tõlkes tähendab see kümne tuhande sammu meetrit.