Briti parlamendi alamkoda hääletas abistatud enesetapu eelnõu poolt

«Ma tean, mida see ravimatult haigetele inimestele tähendab,» ütles seaduseelnõu algataja, leiboristide parlamendiliige Kim Leadbeater BBC-le ning lisas, et ta on «üle kuu aja õnnelik». Samal ajal nimetas Londoni piiskop eelnõud «teostamatuks ja ohtlikuks».

Vastased väitsid, et haavatavad ühiskonnaliikmed ei ole piisavalt kaitstud ning neid võidakse vastu nende enda tahtmist sundida kasutama abistatud enesetapu teenuseid. Pooldajad aga väidavad, et ravimatult haigetel inimestel peab olema võimalus ise otsustada, kuidas ja millal nad soovivad oma elu lõpetada.

Viimase aasta jooksul on eelnõu teinud läbi märkimisväärseid muudatusi, vahendab The Guardian . Kõige vastuolulisem muudatus puudutab otsustusprotsessi. Algse ettepaneku kohaselt oleks igal juhul lõpliku otsuse teinud kohtunik, nüüd otsustab juhtumi üle kolmeliikmeline komisjon – psühhiaater, sotsiaaltöötaja ja jurist.

Keelatud on teenust pakkuda alla 18-aastastele ning keelatud on ka teenuse reklaamimine. Ravimatuks haiguseks ei loeta anoreksiat. Lisaks tuleb muudatusettepaneku kohaselt anda aru ka palliatiivraviteenuste olukorra kohta. See on oluline punkt eelnõu vastaste jaoks, kes kardavad, et inimesed valivad abistatud enesetapu halva hooldusteenuse tõttu.