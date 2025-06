KOHTUASI Kiropraktik keeras patisendi «kaela kahekorra» ja see sai tõsise halvatuse – vaata, mis tast tänaseks alles jäänud

Kohus otsustas, et dr Womack ja Waldschmidt olid Jonathani seisundi diagnoosimata jätmisel „raskelt hooletud“. Kiropraktikut, haiglat ja muud kliinilist personali ei peetud juhtunu eest vastutavaks.

Jonathan Buckelew, nüüd 34-aastane, elab jätkuvalt lukustatuse sündroomiga.

Lukustatuse sündroom on neuroloogiline seisund, mille korral inimene on teadvusel, kuid ei suuda liikuda ega verbaalselt suhelda. Jonathani puhul suudab ta suhelda ainult silmaliigutuste abil. Insuldiühing märgib , et lukustatud sündroomile ei ole spetsiifilist ravi.

Miks üldse tehakse kaela kiropraktlist korrigeerimist?

MayoClinici andmetel tehakse enamik kiropraktikute poolt teostatud kaela korrigeerimisi kaelavalu, alaseljavalu ja isegi peavalude leevendamiseks.

Briti Kiropraktikute Assotsiatsioon lisab, et korrigeerimised aitavad patsientidel tavaliselt toime tulla kroonilise kaelavaluga, mis on põhjustatud lihaspingest ja -pingest, liigesevalust ja stressist. Kaelavalu kiropraktiline ravi hõlmab järgmist:

- Käed peal korrigeerimine - kõige tuntum kiropraktilise ravi tüüp, kus spetsialist manipuleerib valu leevendamiseks käsitsi piirkonda.

- Harjutused ja venitused

- Toetus elustiili muutustega

- Pehmete kudede teraapia - tehnikad, mis on suunatud ümbritsevatele lihastele, kõõlustele, sidemetele ja sidekoele

Millised on aga kiropraktilise korrigeerimise riskid?

Loomulikult ei koge valdav enamus kiropraktilist ravi saavatest inimestest mingeid kõrvaltoimeid – aga see ei tähenda, et neid ei eksisteeriks.



MayoClinic märgib, et tõsiste tüsistuste hulka kuuluvad herniated kettad, närvide kokkusurumine ja teatud tüüpi insuldid pärast kaela korrigeerimist.