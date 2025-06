Euroopa Liidu pikaajaline eelarve: kas tervishoiurahastust ootavad kärped?

Paratamatult on uuel eelarveperioodil fookuses sõjaline kaitse ning konkurentsivõime kasvatamine, vahendab Euronews. Seepärast on igati põhjendatud hirm, et tervishoid võib Euroopa Liidu järgmises eelarves vaeslapse ossa jääda.

Euroopa Komisjon peaks oma ettepaneku järgmise seitsmeaastase eelarve kohta esitama juulis. Asjade senine kulg annab aga põhjust eeldada, et eraldiseisev tervisefond võidakse kas liita teiste rahastusmehhanismidega või sootuks kaotada.

Pandeemia ajal liikus tervishoidu rohkem raha

Kuigi tervisepoliitika kuulub eelkõige liikmesriikide pädevusse, suunasid Euroopa Liidu liikmesriigid COVID-19 pandeemiale reageerides tervishoidu 5,3 miljardit eurot terviseprogrammi EU4Health kaudu. See oli ka esimene kord, kui Euroopa Liidu tasandil loodi iseseisev tervishoiueelarve. Enne seda tegutsesid Euroopa Liidu ülesed tervisealgatused märksa väiksemate vahenditega: Aastatel 2014–2020 oli terviseprogrammi eelarve kokku vaid 450 miljonit eurot, mis on oluliselt vähem kui EU4Healthi oma.

Palju olulisi algatusi

EU4Healthi vahenditest on alates selle käivitamisest rahastatud mitmesuguseid algatusi, näiteks hiljutist 1,3 miljoni euro suurust projekti, mille eesmärk on leevendada õdede puudust, toetades õenduseriala omandamist riikides, kus olukord on kõige kriitilisem.

Pandeemiajärgselt on ka tervishoiuteema Euroopa Liidu tasandil olnud kesksemal kohal ning seetõttu otsustaski Euroopa Liit luua eraldiseisva terviseprogrammi, millest toetatakse algatusi, nagu näiteks Euroopa terviseandmeruumi loomine ja Euroopa-ülesed võrgustikud harvikhaiguste uurimise ja ravimise alal.

Tähelepanu tervishoiule võib kaduda

«Kui me ei suuda seda kaitsta, siis kardan, et see kõik lahustub ja sulandub mõnda teise suuremasse eelarvefondi ning me kaotame tänase tähelepanu tervishoiule,» rääkis Horvaadi eurosaadik Tomislav Sokol Euronewsile. Tema sõnul on oht, et kui ei tehta konkreetseid terviseinvesteeringuid, siis on keerulisem Euroopas uusi ja innovatiivseid terviselahendusi välja töötada ning võima ka nendes arengutes USAst ja Hiinast maha jääda.