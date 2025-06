Teadlased avastasid täiesti uue veregrupi

Juuni alguses tunnistas rahvusvaheline vereülekande ühing (International Society of Blood Transfusion, ISBT), et olemas on täiesti uus veregrupp – Gwada negative. Seda, et olemas võib olla seni tundmatu veregrupp, hakkasid teadlased kahtlustama juba 2011. aastal, mil ühe Guadeloupe’ist pärit prantslanna verest avastati rutiinse läbivaatuse käigus ebatavalised antikehad, vahendab Le Monde. Toona puudusid aga täpsemaks analüüsiks veel tehnilised võimalused.

Läbimurre saavutati alles 2019. aastal: tänu kaasaegseimale DNA-sekveneerimisele avastasid teadlased naisel geneetilise mutatsiooni. Prantsuse vereinstituudi (EFS) andmetel oli naine pärinud tavapärasest erineva geeni mõlemalt vanemalt. Kui teistmoodi geen oleks olnud pärit vaid ühelt vanemalt, ei oleks pruukinud naisel sellist erilist veregruppi olla.

Täiesti teistmoodi veregrupp teeb prantslannast meditsiini vaatevinklist erijuhtumi, sest ta ei saa verd annetada ega doonorite verd vastu võtta. See omakorda tähendab, et talle ei saa teha selliseid operatsioone ega muid meditsiinilisi protseduure, mille puhul on vaja vereülekannet – välja arvatud juhul, kui arstidel ei ole selle jaoks varuks piisavalt temalt endalt varem saadud verd. Teadlased loodavad siiski, et peagi õnnestub neil leida veel sama veregrupiga inimesi, et sellistele inimestele oleks tulevikus võimalik pakkuda igakülgset meditsiinilist abi.