Värske avastus: surmavast seenest võib saada elupäästvat ravimit

Kerahalliku liiki Aspergillus flavus on teadlased aastakümneid kartnud. See sai rahvusvaheliselt kurikuulsaks 20. sajandil, kui see seostati mitmete müstiliste surmadega arheoloogide seas, kes sisenesid iidsetesse haudadesse. 1922. aastal avati vaarao Tutanhamoni haud ning sellele järgnes rida seletamatuid surmasid, mis tekitasid rahvasuus «vaarao needuse» müüdi. 1970. aastatel surid Poolas kümme teadlast vaid nädalate jooksul pärast Casimir IV haua avamist – hiljem kahtlustati süüdlaseks just Aspergillus’e eoseid.