Vihtlemine kui looduslik terviseturgutus – keha tänab!

Jaaniaeg on käes ja sellega saab alguse ka ametlik suvi. Mis on üks oluline osa eestlaste suvistest rituaalidest? Loomulikult saun ja kaseviha kasutamine. Üks vähe teada tarkus on aga see, et õige saunaviha tegemiseks on kõige parem aeg just nüüd, jaanipühade paiku.