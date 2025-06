Kliima soojenedes võivad ka põhjamaadesse elama asuda sellised sääseliigid nagu Aasia tiigersääsk (Aedes albopictus), kes levitab troopilistel aladel dengepalavikku, zikaviirust ja chikungunya viirushaigust. «Aasia tiigersääsk on inimese abiga ennast elama seadnud Lõuna-Euroopasse ja neile sobivad tingimused ulatuvad praegu Kesk-Euroopani,» selgitas loodusteadlane Urmas Tartes. «Modelleerides kliima soojenemist, on leitud, et järgmise 30 aasta jooksul hakkab ka Lõuna-Skandinaavia talle sobivaks kujunema.» See tähendab, et Aasia tiigersääsk võib levida näiteks Leetu ning ranniku pehmemas kliimas pole välistatud ka tema jõudmine Eestisse.