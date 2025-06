Teeseenejook on saanud peenema nimetuse – kombucha.

Uus uuring näitab, et igapäevane väike kogus mustast teest valmistatud kombucha’t võib ilma igasuguste dieetideta muuta soolestiku mikrobioomi kasulikus suunas – eriti just neil, kelle kehamassiindeks on kõrge.